Cinquanta lavori del domani per orientare gli studenti verso il futuro

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Conoscere le professioni, capire quali competenze richiedono e soprattutto guardare anche a quelle che ancora non sono così diffuse.

«50 lavori del domani»

È l’obiettivo di «50 lavori del domani», il libretto pensato per accompagnare gli studenti delle scuole medie nella scelta del percorso scolastico e presentato venerdì mattina all’Istituto comprensivo Giorgio Perlasca di Bareggio.

Cinque aree per conoscere il mondo del lavoro

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Educascuola, l’Istituto comprensivo, con il professor Moreno Agolli, e un gruppo di imprenditori del territorio che hanno sostenuto economicamente l’iniziativa. A presentarlo sono stati Mario Merra e il figlio Roberto Merra, che ne ha curato la realizzazione editoriale. Il libretto propone una panoramica su 50 professioni, con particolare attenzione alle nuove figure professionali e ai cambiamenti che stanno interessando il mondo del lavoro, senza dimenticare mestieri già presenti e consolidati. Le professioni sono suddivise in cinque aree: Green, Tecnologia, Salute & Wellness, Creatività e Lavori di oggi. Per ogni professione vengono indicati il percorso di studi necessario, le caratteristiche dell’attività, la sua utilità e le competenze e attitudini che possono risultare importanti per chi deciderà di intraprenderla. L’obiettivo è fornire ai ragazzi uno strumento semplice per ampliare la conoscenza delle possibilità che il mondo del lavoro offre e, allo stesso tempo, stimolarli a riflettere sui propri interessi e sulle proprie capacità.

Il libretto al Salone dello Studente

«50 lavori del domani» sarà consegnato agli studenti di terza media sabato 24 ottobre, in occasione della Giornata dell’Orientamento, il Salone dello Studente che ogni anno viene organizzato nella scuola secondaria di Bareggio. Gli studenti di seconda media riceveranno invece il libretto durante il Salone dei Mestieri previsto per la prossima primavera.

La dirigente scolastica Maria Angela Zanca sottolinea:

«L’orientamento è uno dei momenti più importanti e delicati del percorso scolastico di un ragazzo. È fondamentale aiutare gli studenti a conoscersi, a riconoscere le proprie capacità e passioni e, allo stesso tempo, a comprendere la realtà che li circonda. Questo progetto è particolarmente prezioso perché offre ai nostri ragazzi una finestra concreta e attuale sul mondo del lavoro».

Un percorso che punta quindi a rendere la scelta della scuola superiore qualcosa di più consapevole, mettendo i ragazzi nelle condizioni di conoscere non soltanto i percorsi di studio, ma anche le possibili prospettive professionali che si aprono al termine della formazione.

Scuola e imprese fanno squadra

Il progetto si inserisce inoltre nel lavoro già avviato sul fronte dell’orientamento e del rapporto tra scuola e territorio.

L’assessore all’Istruzione Franco Capuano dichiara:

«È un’iniziativa importante, che si inserisce in piena continuità con il Salone dei Mestieri promosso dall’Amministrazione comunale. Il coinvolgimento delle imprese locali e della scuola rende questo progetto ancora più significativo e rafforza quel rapporto tra istituzioni, mondo dell’istruzione e tessuto produttivo che come Amministrazione vogliamo favorire».

Un dialogo tra scuola, istituzioni e imprese per avvicinare gli studenti a un mondo del lavoro in continua evoluzione e aiutarli a orientare interessi, capacità e aspirazioni.