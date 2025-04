«Cine*scatti» nonni attori in mostra alla Casa delle Stagioni

Da sabato, per un mese intero, alcuni pannelli del progetto «Cine*scatti», un calendario per celebrare 70 anni di cura", ideato dall'equipe educativa e dagli ospiti della Rsa Carlo Perini di Rho saranno in mostra nella Casa delle Stagioni di piazza Tarantelli a Pogliano Milanese.

Il progetto realizzato nell'ambito dei festeggiamenti per i 70 anni di Fondazione Restelli ha coniugato l'arte del cinema e della fotografia, coinvolgendo gli ospiti e ricreando scene iconiche di film. Oltre al calendario 2025 è stata ideata una mostra per far conoscere a tutti il progetto. «"Ringraziamo Fondazione Restelli per averci dato la possibilità di esporre questi pannelli che raccontano un progetto molto interessante - ha dichiara il sindaco, Carmine Lavanga - immagino che gli ospiti della Rsa Perini si siano divertiti molto a realizzare le foto. Da sempre come amministrazione comunale sosteniamo i progetti di associazioni, Fondazioni e realtà che si prendono cura di altre persone. Siamo contenti di far conoscere il progetto Cine*scatti a tutti i poglianesi e non che frequentano la Casa delle Associazioni, dove quotidianamente si svolgono molte attività».

Al taglio del nastro della mostra anche l’assessore Alice Scaglione «In qualità di assessore alla terza età, esprimo il mio entusiasmo e ringrazio per questa iniziativa che dimostra come cinema e fotografia possano promuovere inclusione e valorizzazione per gli anziani, i quali hanno potuto reinterpretare scene iconiche, esprimendo creatività e rafforzando la loro identità in un contesto di condivisione - ha detto l’assessore Scaglione - È toccante vedere il lavoro collettivo che unisce ospiti, personale e volontari di Fondazione Restelli. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, prendendosi cura degli anziani e trasformando così la fragilità in forza, valorizzandone la dignità e il benessere»

Nel salone della Casa delle Associazioni si possono ammirare quattro pannelli: quello del film «Ritorno al futuro" interpretato da Giuseppe Guadagnini e Luigi Bernasconi; «Blues Brothers», interpretato da Vittorio Tagliabue e Pierpaolo Banfi; «Colazione da Tiffany» interpretata da Agata Minutillo e «Un americano a Roma» interpretato da Stefano Slesio. «Le foto scattate catturano il senso di comunità e l'impegno condiviso, di ospiti e personale, nella realizzazione del progetto - concludono da Fondazione Restelli»