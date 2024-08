Cinemambulante, un'altra estate di piazze piene

Il Cinemambulante e le sue proiezioni gratuite hanno fatto centro anche questa estate.

Cinema in piazza

Maurizio Casula è la mente e il braccio della proposta itinerante che, ormai da alcune estati, grazie alla collaborazione con sempre più amministrazioni comunali, porta proiezioni cinematografiche in piazze e luoghi particolari dei nostri territorio e non solo.

Giovani e adulti

Cornaredo, Pregnana, Lainate, per la prima volta Nerviano: in proiezione film dei più svariati generi, dai cartoni animati per coinvolgere bambini e famiglie a capolavori senza tempo o film recentemente passati nelle sale cinematografiche. In ciascuna occasione l’appuntamento gratuito con il cinema in piazza ha saputo raccogliere ottima partecipazione, offrendo per una sera un appuntamento per apprezzare insieme un’opera cinematografica e poi poterne discutere o meno con gli altri presenti, senza i filtri della comunicazione via social o altro.

Grande la soddisfazione di Casula per la risposta del pubblico alle proiezioni.

Cinemambulante

In particolare da Cornaredo e Pregnana, dove il Cinemambulante è ormai consuetudine estiva, ma anche a Nerviano dove è approdato con cinque appuntamenti per la prima volta in questo 2024.

«A Nerviano è andata benissimo, anche nelle due date al coperto causa pioggia. Sono risultati molto importanti e soddisfacenti, soprattutto per essere la prima edizione. Arese abbiamo fatto la formula Itinerante e ha funzionato perché in tutte le date abbiamo superato le 60 presenze e in una oltre le cento. Cornaredo alla mia 8a edizione con due serate ho fatto 240 persone. Risultati che trovano riscontro anche nelle proiezioni che ad agosto organizzo in alcuni comuni della Liguria. A Santo Stefano di Magra, in una sola serata, abbiamo accolto 242 persone. 430 persone in 3 sere, di cui la prima con i «Vitelloni» con oltre 80 persone: sitamo parlando di un paesino dove per arrivarci si devono fare 3 chilometri di salita. Fra l’altro, in questa serata è accaduta una delle cose più belle di questa estate: una ragazzina di 11 anni è tornata ad assistere al film perché l’anno prima con «Frankestein Junior» (Mel Brooks) si era divertita molto e non voleva perdersi l’appuntamento di quest’anno. Da sola, a undici anni, a vedere Fellini: un qualcosa di particolare e unico, un fatto che porterò fra i ricordi di questa estate. A fine proiezione le ho dedicato un piccolo applauso. Per quanto riguarda i generi e la risposta del pubblico, la commedia e i cartoni animati, anche i classici anni 70, sono una garanzia in termini di affluenza». Le soddisfazioni per il Cinemambulante arrivano anche dal nostro territorio: «La cosa che mi ha sorpreso sono state le risposte di Cornaredo e Pregnana all’appuntamento con “Le otto montagne”». Il film del 2022 con Luca Marinelli e Alessandro Borghi è stato proiettato sia in piazza a Pregnana sia a Cornaredo. «In ambedue le serate - conclude Casula (2 ore e 27 minimuti di film) - abbiamo infranto la tripla cifra, con presenze oltre le cento persone».