Cin&Città, una stagione da record: 44.993 spettatori per il cinema

Da ottobre 2024 a luglio 2025 oltre 1.800 abbonamenti alle 4 stagioni

La stagione di Cin&Città di Rho che si è appena conclusa ha registrato numeri da record, che testimoniano la passione dei rhodensi per il cinema e apprezzamenti per la formula proposta da Barz And Hippo con presentazione iniziale e dibattito finale

Da ottobre 2024 a luglio 2025, sono state vendute ben 1.802 tessere di abbonamento a spettatori che hanno seguito le quattro rassegne, a cui aggiungere i biglietti singoli, le proiezioni scolastiche e quelle extra abbonamento, per un numero totale di spettatori pari a 44.993 distribuiti su 503 proiezioni.

L'assessore Valentina Giro: "Film di qualità continueremo su questa strada, certi di incontrare i gusti del pubblico"

“Sono contenta del lavoro che Barz And Hippo propone garantendo film di qualità e animando con competenza il dibattito che so coinvolge numerose persone in ogni occasione – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Sono tantissimi e sono sempre di più gli appassionati di cinema che trovano valide proposte a un costo davvero abbordabile. Continueremo su questa strada, certi di incontrare i gusti del pubblico durante le serate di cineforum e anche nei fine settimana”.

Al primo posto dei film più visti "Conclave" seguito da “A complete unknown”

Sulla base delle presenze nella sala rossa dell’Auditorium comunale, Barz and Hippo ha redatto una classifica dei film più visti. In testa con 1.013 presenze c’è “Conclave”, film che riunisce un cast di prim'ordine con Ralph Fiennes, Stanley Tucci e gli italiani Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, al secondo posto con 916 spettatori “A complete unknown” e al terzo “Berlinguer - la grande ambizione”, con uno strepitoso Elio Germano che interpreta il segretario del PCI dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso della Festa Nazionale dell'Unità di Genova del 1978.