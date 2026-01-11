Cimitero, nuova copertura per l’edificio loculi a due piani

Migliorie in vista al Camposanto di Sedriano.

Approvato il progetto

Sarà realizzata una nuova copertura per l’edificio loculi a due piani al cimitero comunale. «Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Maria Elena Caon – annuncia il sindaco Marco Re – L’intervento si rende necessario poiché da diversi anni vi sono infiltrazioni d’acqua in diversi punti della copertura. Dette infiltrazioni producono percolazioni sulle lastre dei loculi sottostanti e con il decorso del tempo si accentua anche il rischio di danneggiamento della struttura dell’edificio». Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, che procederà ora all’affidamento dei lavori.

GUARDA LA GALLERY (6 foto) L'edificio loculi a due piani ← →

Lavori in corso per la realizzazione di nuove celle per ossari e urne cinerarie

Intanto, dopo la sospensione nelle vacanze di Natale, riprendono i lavori iniziati a novembre per la realizzazione di 225 nuove celle per ossari e urne cinerarie, organizzate in tre blocchi distinti, che si stanno realizzando sul lato est del cimitero, verso il piazzale del mercato. «C’è già la struttura della recinzione. Appena si alzerà un po’ la temperatura getteranno il fondo, sul quale verranno poi posati i prefabbricati degli ossari e cinerari – fa sapere il primo cittadino – All’interno dei tre blocchi le celle saranno disposte su quattro file. Le lastre avranno dimensione di 40 per 40 centimetri. L’altezza di ciascuno blocco, contenuta in complessivi 194 cm, renderà accessibili i loculi senza l’uso di scale. Inoltre tra un blocco e l’altro verranno posati dei cipressi, uguali a quelli esistenti nel campo vicino».