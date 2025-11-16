Cimitero, iniziati i lavori per la realizzazione di 225 nuove celle per ossari e urne cinerarie

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori al cimitero di Sedriano per le nuove celle per ossari e urne cinerarie. Si tratta di 225 nuove celle, organizzate in tre blocchi distinti, che verranno realizzate sul lato est del cimitero, verso il piazzale del mercato.

Le caratteristiche dell’ampliamento

«All’interno dei tre blocchi le celle saranno disposte su quattro file. Le lastre avranno dimensione di 40 per 40 centimetri. L’altezza di ciascuno blocco, contenuta in complessivi 194 cm, renderà accessibili i loculi senza l’uso di scale. Inoltre tra un blocco e l’altro verranno posati dei cipressi, uguali a quelli esistenti nel campo vicino», spiega il sindaco Marco Re.

Il rifacimento della recinzione

In corrispondenza dei nuovi blocchi «si rende necessario realizzare una nuova recinzione esterna, in quanto la recinzione a lastre esistente non è in grado di resistere agli eventuali urti dei veicoli che transitano sul parcheggio del mercato, mettendo quindi a rischio i nuovi manufatti – aggiunge il primo cittadino – La nuova recinzione sarà uguale a quella esistente verso via Magenta, lungo il viale delle Rimembranze. Saranno inoltre realizzate due finestre lungo la nuova recinzione, in corrispondenza dei nuovi cipressi collocati all’interno del cimitero».