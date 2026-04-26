Cimitero comunale, le migliorie e gli interventi di manutenzione effettuati e quelli in programma

Tra le realizzazioni più recenti le nuove celle per ossari e urne cinerarie e la recinzione

Migliorie e interventi al cimitero comunale di Sedriano. A illustrare i lavori già completati e quelli previsti è il sindaco Marco Re. Per cominciare «è stato approvato un nuovo regolamento, che sostituisce quello vecchio degli anni Ottanta, adeguandolo anche rispetto a tutte le normative sovracomunali che sono intervenute».

I tre nuovi blocchi per ossari e cinerari e la recinzione

Per quanto riguarda i lavori «una realizzazione recentissima è quella delle nuove celle per ossari e urne cinerarie, resasi necessaria dal mutamento delle abitudini che vedono un ricorso sempre più frequente alla cremazione – spiega il primo cittadino – Quelli appena realizzati sono caratterizzati da un’accessibilità migliore, senza l’utilizzo di scale, sicuramente più consona per i parenti dei congiunti scomparsi da poco, specie per chi ha problemi di deambulazione e per gli anziani». Le 225 nuove celle sono state disposte in tre blocchi intervallati da alberi appena piantati, posti in maniera simmetrica rispetto agli alberi già esistenti e in corrispondenza delle finestrelle della recinzione esterna, che è stata rifatta proprio in corrispondenza di quest’ala del cimitero. «Adesso si stanno mettendo a fuoco le scelte per quanto riguarda gli accessori da porre sugli ossari, che saranno tutti uguali per un aspetto estetico migliore, dopodiché si stabiliranno le tariffe», aggiunge Re.

Rispetto alle caratteristiche tecniche della nuova recinzione che è stata costruita, «queste strutture prima erano protette solo dalle lastre che esistevano con la vecchia recinzione del cimitero, piuttosto deboli nel caso di possibili urti di auto dal piazzale del mercato – spiega il sindaco – È quindi stato aumentato lo spessore con una struttura molto solida in cemento armato atta a preservare dagli urti i nuovi blocchi cinerari». Dal punto di vista estetico «si è scelto di riprendere anche qui le caratteristiche della recinzione che c’è già nelle altre parti del cimitero, tra cui le finestrelle con la particolare intelaiatura in ferro, con il risultato di una nuova recinzione molto bella e ora si pensa anche di dare una pulita alla vecchia recinzione», afferma il sindaco.

Il prossimo intervento in programma

«Il prossimo compito che ci attende riguarda la struttura dei loculi pluripiano, in particolare l’intervento da fare riguardo alla copertura, per il quale già lo scorso anno abbiamo approvato un progetto, a cui ora speriamo di poter aggiungere anche la sistemazione delle parti esterne un po’ ammalorate», conclude il primo cittadino.