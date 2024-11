Cimitero, 368 nuovi loculi e l'archivio elettronico di tutte le tombe

Avanza la costruzione dei nuovi loculi al cimitero comunale di Cuggiono.

Proseguono i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi

Oltre al piano parzialmente interrato è già stato realizzato anche il primo piano e si proseguirà poi con la copertura.

Il nuovo complesso dei colombari sta sorgendo in adiacenza a quello già esistente nella zona nord del cimitero, su un’area di circa 1.350 metri quadrati. Il corpo di fabbrica è costituito da due distinti corpi di loculi, opportunamente collegati tra loro da un porticato. Ogni piano ospiterà tre livelli di loculi, mantenendo l’analoga impostazione dei blocchi di colombari esistenti, e sarà così ricavato un numero complessivo di 368 loculi, precisamente 320 per tumulazione frontale e 48 per tumulazione laterale. La soluzione di realizzare loculi a tumulazione laterale è adottata al fine di permettere di allestirli facilmente a uso ossario, in caso di necessità. È prevista anche la realizzazione di un vialetto d’accesso pedonale di collegamento all’esistente area cimiteriale già utilizzata, che verrà pavimentato in masselli di cemento autobloccanti.

L’intervento viene realizzato da un operatore privato attraverso la formula della finanza di progetto, con oneri quindi a suo carico, per un investimento pari a 1.065.938 euro oltre Iva.

Sarà realizzato anche un archivio elettronico di tutte le tombe

L’assessore ai Lavori pubblici Sandro Guzzini ha commentato:

"Questo nuovo ambiente in fase di costruzione consentirà di soddisfare le esigenze di Cuggiono per oltre il prossimo decennio. Nell’ambito dell’offerta di collaborazione dell’operatore privato è stata prevista la realizzazione di un archivio elettronico di tutte le tombe del cimitero. Questo strumento agevolerà il lavoro quotidiano del personale, e consentirà di recuperare informazioni in modo semplice per i tanti discendenti degli emigrati cuggionesi che vorranno ricercare le proprie radici".

Il termine previsto per l’ultimazione dei nuovi loculi è la primavera del prossimo anno.