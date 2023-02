Cimiteri rinnovati e pannelli fotovoltaici

Cimiteri e centro Melograno: lavori in corso per rendere i campisanti accessibili e più moderni e installazione dei pannelli fotovoltaici sulla struttura che ospita i servizi sociali e spazi associativi.

Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici di Cornaredo Francesco Caroccia.

L’Amministrazione Comunale, in questi anni, ha investito in progetti finalizzati alla manutenzione straordinaria, al mantenimento del decoro ed all’eliminazione delle barriere architettoniche presso i cimiteri comunali. E’ in quest’ottica che si inquadrano anche gli interventi in corso presso i due cimiteri cittadini. Allo stato attuale, alcuni camminamenti tra i campi di San Pietro all’Olmo presenti a ridosso della via San Michele risultano sprovvisti di pavimentazione e di predisposizione di sottoservizi, pertanto l’intento è quello di procedere all’eliminazione delle barriere architettoniche per implementare i camminamenti pavimentati al fine di migliorare la fruizione del cimitero per tutti i cittadini. L’intervento prevede la realizzazione di una pavimentazione in masselli autobloccanti su letto di sabbia, di un impianto di raccolta delle acque reflue e la predisposizione di sottoservizi per l’illuminazione votiva, l’abbattimento di barriere architettoniche, quali piccoli dislivelli e ricongiungimento con pavimentazione già esistente. Si andranno a realizzare circa 110 metri lineari di nuova pavimentazione, altri 65 metri sono previsti come rifacimento. Inoltre, si provvederà al risanamento di porzione del muro di cinta del cimitero che costeggia la via San Michele mediante il posizionamento di apposite copertine a protezione dello stesso. Per il cimitero di Cornaredo si provvederà a manutenere e a sistemare l’ufficio del custode. Verranno infatti eseguiti dei lavori per sistemare le facciate dell’edificio tramite la realizzazione di un cappotto termico esterno, verranno effettuate anche la rasatura, la nuova tinteggiatura e la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali. Il costo complessivo dei due interventi, finanziati con risorse comunali, ammonta a € 88.773,58 oltre IVA. Siamo intervenuti nei due cimiteri cittadini, cercando di rispondere ad alcune richieste pervenute dai cittadini, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle strutture rendendole più sicure e confortevoli.