L’adolescenza è una fase intensa e complessa, segnata da profondi cambiamenti fisici, emotivi e relazionali che coinvolgono non solo i ragazzi, ma anche i genitori. Per accompagnarli in questo periodo cruciale, Azienda So.Le organizza un ciclo di quattro incontri tematici, condotti da psicologi esperti dell’Area Minori.

Ciclo di incontri per parlare di adolescenti e genitori

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 14 ottobre 2025, dalle 18:30 alle 20:30, presso l’Auditorium di Rescaldina (via Matteotti 6), e avrà come titolo: “Adolescenza: non più bambini, non ancora adulti”. Un incontro introduttivo per comprendere le trasformazioni e i nuovi equilibri che i ragazzi sperimentano in questa fase della crescita, e per offrire ai genitori strumenti utili di ascolto, dialogo e accompagnamento.

Il ciclo proseguirà con altri tre appuntamenti in diversi Comuni del territorio:

28 ottobre – Busto Garolfo, Sala Civica Via Magenta

Sempre connessi: adolescenti, social e tecnologia

11 novembre – Cerro Maggiore, Nuova Galleria Grassi, via S. Carlo 19

Chi sono io? L’avventura dell’adolescenza

25 novembre – Villa Cortese, Sala polifunzionale Piazza Carroccio 21

Adolescenti, scuola e futuro: tra sogni e scelte

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza dalle 18:30 alle 20:30. I relatori saranno il Dr. Luca Bacchiega e la Dott.ssa Alexandra Garavaglia, psicologi dell’Area Minori dell’Azienda So.Le.

La partecipazione è aperta a tutti i genitori interessati, con un contributo di 10 euro per incontro.

L’iscrizione è obbligatoria e valida fino al 12 ottobre 2025 scrivendo a: centroperlafamiglia@ascsole.it

Gli eventi avranno luogo al raggiungimento di almeno 10 iscritti per serata.