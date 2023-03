Ciclismo, la Coppa Bernocchi "varca" il confine legnanese: partenza il 2 ottobre da Parabiago

La 104esima Coppa Bernocchi partirà dalla Città di Parabiago il 2 ottobre 2023: ad ufficializzare la notizia una conferenza stampa nella Sala Stemmi del Comune di Legnano alla presenza del sindaco di Legnano Luca Radice, del presidente della US Legnanese 1913, Luca Roveda e del sindaco Raffaele Cucchi.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 marzo, durante la conferenza stampa che ha presentato la stagione sportiva 2023 della Us Legnanese 1913 nella Sala Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano, è stata ufficializzata la partenza della 104esima Coppa Bernocchi, dalla Città di Parabiago: il 2 ottobre 2023.

L’occasione di questa grande novità è la celebrazione del Centenario della vittoria del primo campione mondiale italiano di ciclismo su strada, Libero Ferrario che nel 1923 ha conquistato il titolo ai Campionati Mondiali di Zurigo. Non solo, ma nello stesso anno, ha vinto anche la Coppa Bernocchi; pertanto, un ‘Centenario’ doppio per ricordare un campione nato e vissuto a Parabiago, ma amato da tutto il territorio, da coloro che ancora oggi fanno del ciclismo una disciplina sportiva importante e dagli appassionati di questo sport.

È la prima volta che la partenza della Coppa Bernocchi esce dal confine territoriale del Comune di Legnano, a comunicare questa eccezionale novità, il vicepresidente della US Legnanese 1913, Giovanni Dolce. I ringraziamenti del Sindaco della Città di Parabiago, Raffaele Cucchi presente alla conferenza stampa:

“E’ proprio vero che lo sport unisce ed educa a fare squadra - afferma- Accogliere la nostra richiesta di spostare la partenza della Coppa Bernocchi 2023 in Parabiago in occasione del Centenario di Libero Ferrario, testimonia la passione di tutti per il ciclismo e il nostro territorio. Pertanto, ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale e della Città di Parabiago, il Sindaco di Legnano Lorenzo Radice per aver accolto questo spirito di squadra già, tra l’altro, rodato in altre occasioni di collaborazione sovracomunale e il Direttivo dell’US Legnanese 1913, in particolar modo il suo Presidente, Luca Roveda. Ora ci aspettano mesi di lavoro e di collaborazione per organizzare al meglio questo appuntamento atteso da sportivi e appassionati di ciclismo”.