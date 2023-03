Finali under 12 di baseball a Legnano

Domenica 12 marzo si sono svolte sul campo del Legnano Baseball Softball le finali del torneo indoor under 12 di baseball, con la presenza di ben 13 squadre divise su 3 campi preparati per l’occasione.

Baseball under 12: le finali si sono svolte a Legnano

È stata una bellissima giornata di sport dove i ragazzi si sono divertiti disputando tante partite con impegno e determinazione e i genitori hanno assistito riempiendo le tribune e incitando i ragazzi. Alla fine della giornata si sono svolte le premiazioni, con ospite d’onore il Presidente della Fibs regionale Jean Zucca. Sono stati premiati i ragazzi che più si sono distinti nelle battute, nel lancio, nelle prese e giocate di squadra.

Per scelta della Federazione le squadre sono state premiate tutte allo stesso modo indipendentemente dalla classifica (che ha visto primeggiare per la cronaca la squadra di Rho) per privilegiare l’aspetto dell’impegno che tutti i ragazzi hanno dimostrato durante il torneo.

La prestazione di Legnano

Per quanto riguarda il Legnano Baseball, il Manager Pepe ha dovuto rivoluzionare le posizioni in campo per la mancanza di alcuni ragazzi.

"Abbiamo giocato una buona prima partita contro il Lodi vincendo grazie ad alcune buone battute e al lavoro in pedana nel terzo inning di Federico Mangano, che per una volta ha lasciato la sua posizione di ricevitore. Nella seconda partita, giocata contro il Milano 46, abbiamo invece subito i lanciatori rossoblu che hanno lasciato ben poco spazio ai nostri battitori, mentre sul monte ed in difesa alla lunga le assenze si sono fatte sentire, con i battitori del Milano che più volte hanno battuto e per noi è arrivata una sconfitta. È stata la prima uscita sul campo quest’anno per i ragazzi che hanno dovuto pagare anche il fatto che per alcuni di loro era il debutto sul campo con questa categoria. L’impegno è stato tanto ma è mancata anche un po’ di concentrazione che alcune volte ha portato ad errori che con il lavoro nei prossimi allenamenti dovranno essere corretti per poter affrontare al meglio il campionato che inizierà a breve".

Grande l’impegno di tutta la Società nella gestione della giornata sia sui campi sia con la cucina, impegnata a rifocillare i ragazzi delle squadre e gli spettatori che hanno assistito a questo bellissimo evento concluso con una marea di maglie colorate che si sono mescolate per la foto finale.