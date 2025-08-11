i cantieri previsti

Chiusure notturne lungo l'autostrada A9

Dalle 22 di martedì 12 alle 5 di mercoledì 13 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate

Lainate
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione ordinaria, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura.

Dalle 22 di martedì 12 alle 5 di mercoledì 13 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A9 dallo svincolo di Como Centro.

-Dalle 22 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria a Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria e raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura di Como Centro verso la Svizzera: percorrere la viabilità ordinaria e raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.

