Tre diversi cantieri interesseranno le autostrade A8 e A9 e il raccordo Fiera Milano a Mazzo di Rho.

Chiusure lungo le autostrade: ecco date e orari previsti

Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione giunti viadotto, dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 giugno, chi proviene da Rho/Sempione ed è diretto verso Monza, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Mazzo di Rho.

Dopo l'uscita obbligatoria a Mazzo di Rho, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Monza.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Como, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Milano, uscire a Legnano, al km 16+300 e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione di Milano.

In ulteriore alternativa, anticipare l'uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700 della A9 e percorrere la SP233.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 giugno;

-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 giugno.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: stazione di Gallarate;

in entrata verso Varese: svincolo Solbiate Arno Albizzate;

in entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: svincolo di Gallarate.