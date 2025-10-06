Chiusure e lavori lungo le autostrade: ecco quelle previste

Anche questa settimana sono in programma cantieri notturni per lavori sulle autostrade e tangenziali lombarde. Di seguito i tratti interessati dai lavori e le conseguenti modifiche alla viabilità.

Chiusure notturne sulla A4 per lavori: ecco i tratti interessati e le date

Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 5:00 DI GIOVED’ 9 OTTOBRE

-per consentire lavori di posa cavi, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Torino.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cormano.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 9 E VENERDI’ 10 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano, verso Torino.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Torino di Monza e di Sesto San Giovanni (si ricorda che lo svincolo di Sesto San Giovanni è chiuso in entrata verso Brescia, in modalità permanente, per consentire attività di ripristino dell’impalcato del viadotto di svincolo, danneggiato a seguito di un incidente; la riapertura è prevista entro il mese di marzo 2026).

Inoltre, per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord, da Bologna, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 verso Torino e chiusa anche, sempre verso Torino, l’entrata di Monza Sant’Alessandro.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi è diretto verso Varese/Milano centro, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e proseguire verso Varese sulla A8 Milano-Varese o in direzione di Milano attraverso il nodo Fiera Milano.

Chi, invece, è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e la SP35 Milano-Meda verso Milano, per poi entrare in A4, verso Torino, allo svincolo di Cormano.

SC1 raccordo Milano Vile Certosa: chiusa per una notte l’immissione in A4

Sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Brescia/Venezia.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest/SS33 del Sempione e poi per Milano Centro/ Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 verso Milano e proseguire poi sulla A4, in direzione Brescia/Venezia.

R37: chiusa per una notte l’entrata di Mazzo di Rho

Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori esterni alla rete Aspi, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Mazzo di Rho, verso Rho.

In alternativa si consiglia:

– per chi è diretto verso Rho/SS33 del Sempione/A50 Tangenziale ovest:

i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere la viabilità ordinaria: via Grandi, via De Gasperi, via Buonarroti, immettersi poi sulla SS33 del Sempione o sulla A50 Tangenziale ovest;

ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte di via Buonarroti, nel Comune di Rho, si consiglia di entrare allo svincolo Mazzo di Rho, in direzione Monza, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata e seguire le indicazioni per A4/Torino, per immettersi poi sulla A50 Tangenziale ovest, dal nodo di Milano Ghisolfa;

– per chi è diretto verso A4/Brescia/Venezia, entrare allo svincolo Mazzo di Rho verso Monza, immettersi sulla A8 Milano-Varese attraverso il nodo Fiera Milano e proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia.

Si precisa che sarà contestualmente chiuso il tratto, sullo stesso Raccordo Fiera Milano (R37), il tratto compreso tra lo svincolo Merci sud-est/P3-4/Cargo1-2 e l’allacciamento A50 Tangenziale ovest/SS33 del Sempione, verso Rho.

A9 Lainate Como Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo.

Sempre sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco; per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;

verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 10 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

Sulla A8 chiusura per gara ciclistica

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire il passaggio della 104esima gara ciclistica “Coppa Tre Valli Varesine”, con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese, che si svolgerà martedì 7 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Buguggiate e di Gazzada, per chi proviene da Milano e da Varese, dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 12:00 alle 13:00 e comunque fino a cessate esigenze.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castronno, al km 40+100.

Sempre sull A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A8 a Gallarate.

E ancora sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Cerro-Parabiago- Nerviano- Pogliano-Rho-Milano proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e immettersi poi sulla A8 verso Milano, attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, proseguire sulla viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza, SP27 Bustese verso Rescaldina-Uboldo-Origgio ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.

Lavori sulla A52

A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE

Sulla A52 Tangenziale nord, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Monza.

In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate o a Bollate Cormano.D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO:

Diramazione Gallarate-Gattico, chiusa per una notte l’uscita Besnate

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Besnate, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate, sulla A8 Milano-Varese, o a Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico (D08).