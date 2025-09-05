Città metropolitana ha comunicato la chiusura temporanea della Sp 230 all’altezza di Rosate a causa del cedimento improvviso di una tubatura idraulica.

Chiusura temporanea per la Sp 230

Chiusura temporanea al transito veicolare sulla SP 203 dir “diramazione per Rosate” dal km 0+530 (rotatoria intersezione con Via Valè a Noviglio) al km 2+030 circa (rotatoria intersezione con la S.P.30 a Rosate) dal 5 settembre 2025 fino al 8 settembre alle ore 9 e riapertura immediatamente successiva, consentita solamente ai veicoli aventi peso inferiore a 3,5 tonnellate e al trasporto pubblico locale, fino al 22 settembre.

Il traffico superiore alle 3,5 tonnellate sarà deviato lungo la SP 30 “Binasco-Vermezzo” nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con la SP 203 dir a Binasco e la rotatoria di intersezione con la SP 203 circ. a Rosate. Tale itinerario sarà segnalato con adeguata ed idonea segnaletica stradale.