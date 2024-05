Chiusura di tre mesi per il parcheggio della stazione di Canegrate

A partire dal prossimo 10 giugno e per almeno tre mesi, il parcheggio di via XXIV Maggio adiacente alla stazione ferroviaria di Canegrate rimarrà chiuso.

Chiusura per il parcheggio della stazione di Canegrate

Il gestore del servizio idrico integrato, infatti, con il coordinamento di Città metropolitana di Milano, condurrà un intervento di riqualificazione dell’area, che verrà ridisegnata per ridurre la superficie permeabile, ottimizzare la funzionalità e migliorare la qualità paesaggistica e ambientale. Il nuovo parcheggio sarà dotato di 199 posti auto, di cui 5 riservati a persone con disabilità, 44 nuove piante, un rain garden e un percorso ciclopedonale che collegherà il parcheggio alla stazione.

Per limitare i disagi a cittadini e pendolari, Gruppo CAP e il Comune di Canegrate, insieme alla Polizia Locale, hanno organizzato i lavori durante il periodo estivo, quando le scuole sono chiuse e il parcheggio viene utilizzato di meno. Sono stati inoltre rimossi i divieti di sosta e i limiti di disco orario in alcune aree limitrofe, per consentire alle persone di trovare parcheggi alternativi nelle vicinanze della stazione. In particolare, sarà possibile parcheggiare l'auto in via Zara, via Gorizia e via Pola, mentre i parcheggi di via Rosselli, via Garibaldi e via Redipuglia saranno disponibili senza limiti di disco orario.

Il drenaggio urbano delle acque piovane

Questo intervento, insieme a quello che verrà condotto in via Bormio per la riconversione di una parte dei parcheggi non utilizzati in area verde attrezzata, fanno parte del progetto Città metropolitana Spugna, che mira a realizzare molteplici interventi di Drenaggio Urbano Sostenibile per far sì che le città siano in grado di assorbire l’acqua piovana, soprattutto negli eventi più intensi, senza intasare le reti fognarie ed evitando allagamenti. Il finanziamento del PNRR, ottenuto dalla Città metropolitana, pari a 50.194.050 euro, consentirà di riqualificare un’area complessiva pari a 530mila metri quadrati attraverso 90 interventi in 32 Comuni.

Per ulteriori informazioni su questo cantiere e sul progetto: https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/mappe-e-cantieri/cantieri-in-evidenza/canegrate.