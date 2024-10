Quattro giorni di chiusura da domani, 2 ottobre 2024, lungo la Sp 162 Gaggiano-San pietro all'Olmo all'altezza di Cusago.

Chiusura di 4 giorni per la Sp 162 all'altezza di Cusago

Per consentire la sistemazione dei cedimenti della banchina stradale nel Comune di Cusago, si renderà necessario provvedere alla chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P. 162 “Gaggiano-S.Pietro all’Olmo, dal Km 0+525 al Km 4+270 circa, dal giorno 02/10/2024 al 05/10/2024 dalle ore 06,30 alle ore 18 con transito consentito solo ai residenti, e a tutti i mezzi che devono procedere al carico e scarico di materiale presso le abitazioni o le attività che sono presenti in loco, nei Comuni di Gaggiano Cusago e Trezzano sul Naviglio.