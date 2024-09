L'ultimo abbraccio a Jacopo Cilibrasi: "Abbiamo perso un amico originale e dalla risata contagiosa"

Si sono svolti nella mattinata di oggi, sabato 28 settembre, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Nerviano i funerali di Jacopo Cilibrasi, il 31enne morto in sella alla sua moto nel tremendo incidente avvenuto la mattina dell'11 settembre lungo la Sp109 in direzione di Lainate. Il giovane, che era cresciuto a Nerviano, da un anno e mezzo si era trasferito a Canegrate dove abitava da solo. La sua moto, lo ricordiamo, si era scontrata contro un camion. A celebrare le esequie sono stati il prevosto don Daniele Gandini e l'ex coadiutore don Simone Chiarion.

Durante i funerali don Simone si è soffermato sull'incontro di cammino avuto con lo stesso Jacopo, di cui ha poi ricordato le caratteristiche:

"Ho fatto un cammino con gli ex ragazzi dell'oratorio. Tra loro c'era Jacopo e la sua storia ci dimostra che le fatiche portate insieme producono speranza e solidarietà e legami che restano. Gesù infatti dice: chi viene a me, non lo respingerò. Il che ci dà speranza e fiducia. E in quest'ottica Jacopo ha saputo esprimere in vita tutta la sua originalità, ilarità positiva e bella senza temere di essere rigettato. Lui ci ha ricordato si sostenere sempre proprio questi valori".