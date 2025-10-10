La Città metropolitana di Milano, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Città metropolitana di Milano (CCV-MI), ha organizzato un’importante esercitazione della Protezione Civile che coinvolgerà l’intero territorio metropolitano.
Chiusura dell’Alzaia per l’esercitazione della Protezione civile
Ai fini del regolare svolgimento dell’esercitazione si rende necessaria la chiusura temporanea, il giorno 11 ottobre 2025 dalle ore 8:30 alle ore 13:00, dell’alzaia Canale Villoresi a Parabiago in corrispondenza dell’intersezione con la SP n. 149 delle tratte dalla via vicinale Guarnazzola fino a via Borromini.