L’ufficio postale di Cesate dal 18 ottobre, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Chiusura dal 18 ottobre per l’ufficio postale di Cesate

La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

La riapertura a metà febbraio

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni, entro la seconda metà di febbraio 2026, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi per i cittadini di Cesate, all’ufficio postale di Solaro in Via A.Manzoni aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con ATM fruibile H24.