Chiusi per una notte un tratto dell'A8 e dell'A9

Chiusi per una notte, tra lunedì 15 e martedì 16 maggio 2023, un tratto dell'A8 Milano-Varese e quello dell'A9 Lainate-Como-Chiasso.

La chiusura per lavori di manutenzione sull'A8

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione, dalle 22 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 maggio, sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Castellanza, verso Varese.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire allo svincolo di Saronno e, alla prima rotatoria, immettersi sulla SP233 seguendo le indicazioni per Monza e Legnano poi, alla seconda rotatoria, proseguire verso Varese sulla SS527 per circa 7 km e rientrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza.

E sull'A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. In alternativa, anticipare l'uscita sulla A9 allo svincolo di Saronno e, alla prima rotatoria, immettersi sulla SP233 seguendo le indicazioni per Monza e Legnano poi, alla seconda rotatoria, proseguire verso Varese sulla SS527 per circa 7 km ed entrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza.