Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori esterni alla rete Aspi, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiusa l’entrata di Mazzo di Rho, verso Rho.

Chiuso per una notte lo svincolo di Mazzo di Rho

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto verso Rho/SS33 del Sempione/A50 Tangenziale ovest, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere la viabilità ordinaria: via Grandi, via De Gasperi, via Buonarroti, immettersi poi sulla SS33 del Sempione o sulla A50 Tangenziale ovest; ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte di via Buonarroti, nel Comune di Rho, si consiglia di entrare allo svincolo Mazzo di Rho, in direzione Monza, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata e seguire le indicazioni per A4/Torino, per immettersi poi sulla A50 Tangenziale ovest, dal nodo di Milano Ghisolfa; per chi è diretto verso A4/Brescia/Venezia, entrare allo svincolo Mazzo di Rho verso Monza, immettersi sulla A8 Milano-Varese attraverso il nodo Fiera Milano e proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia.

Si precisa che, contestualmente, sarà chiuso il tratto, sullo stesso Raccordo Fiera Milano (R37), il tratto compreso tra lo svincolo Merci sud-est/P3-4/Cargo1-2 e l’allacciamento A50 Tangenziale ovest/SS33 del Sempione, verso Rho.