Chiuso per quattro ore raccordo Fiera Milano - Tangenziale Ovest

Sarà chiuso per quattro ore il raccordo di Fiera Milano della A8 e la Tangenziale Ovest nella notte fra sabato e domenica.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, dalle 1 alle 5 di sabato 13 gennaio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera Milano R37, per chi proviene da Milano, verso la A50 Tangenziale ovest di Milano e la SP46.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

Verso la A50 Tangenziale ovest, percorrere la A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero e proseguire poi in direzione Rho/Tangenziale ovest;

Verso la SP46, immettersi in A4 in direzione di Brescia, uscire dallo svincolo di Cormano e proseguire sulla A52 Tangenziale nord in direzione di Monza.