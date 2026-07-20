Chiuso il ponte sulla ferrovia dal 22 luglio

A partire da mercoledì 22 luglio il ponte sulla ferrovia di Sedriano resterà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria. A renderlo noto è la Giunta comunale, che nella seduta di lunedì 13 luglio ha approvato il progetto del rifacimento del manto stradale del ponte sopra la ferrovia.

I lavori e la chiusura del tratto al traffico veicolare

«Si tratta di un tratto molto trafficato – spiega il sindaco Marco Re – Per questa ragione nel progetto si prevede la posa di uno strato di asfalto superiore a quello che normalmente si prevede per le strade di quartiere, con l’intento di prolungare la tenuta del manto. Poiché lo svolgimento di questi lavori comporterà la chiusura del tratto al traffico veicolare, si intende programmare l’intervento a fine mese, periodo nel quale il traffico è limitato. In tempi ravvicinati è previsto anche il rifacimento del manto della rotatoria posta al termine di via Colombo, dalla quale ha inizio il ponte di cui trattasi. Lo stesso affidamento riguarda anche i lavori di costruzione di un passaggio pedonale rialzato in via Mattei. La finalità di quest’ultima opera è quella di ridurre la velocità dei veicoli che vi transitano, per rendere più sicura la strada».

Il rifacimento del manto stradale

L’Amministrazione comunale informa dunque la cittadinanza che a partire dal 22 luglio avranno inizio i lavori stradali di manutenzione straordinaria con riasfaltatura della sede stradale di via Colombo, nel tratto compreso tra via Galileo Galilei e la ex Sp 240. «Per consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza, il tratto interessato sarà completamente chiuso al traffico veicolare fino al termine dei lavori, previsto in circa dieci giorni naturali e consecutivi, salvo eventuali imprevisti o condizioni meteorologiche sfavorevoli – afferma l’Amministrazione – Via Colombo rappresenta una delle principali arterie di collegamento del territorio ed è interessata quotidianamente da un intenso traffico veicolare, compreso il transito di mezzi pesanti e del trasporto pubblico. Si invitano pertanto tutti gli utenti della strada a programmare per tempo i propri spostamenti utilizzando la viabilità alternativa e a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea».

Gli avvisi ai cittadini

Per consentire a tutti di organizzarsi con il dovuto anticipo, gli operai comunali hanno già iniziato il posizionamento della cartellonistica informativa nei principali punti di accesso al territorio e lungo i percorsi maggiormente interessati dalla modifica della viabilità. «L’intervento è finalizzato al rifacimento della pavimentazione stradale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e la qualità della viabilità. L’Amministrazione comunale si scusa per i temporanei disagi e ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e la comprensione», conclude.