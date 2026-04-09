Con un’ordinanza i Comuni di Gerenzano e Rescaldina ha disposto, come ogni anno, il divieto di transito ai mezzi a motore in via Lepetit, nei giorni festivi da aprile a ottobre dalle 8 alle 19, estendendo il periodo di chiusura, che andava da maggio a settembre.

Chiusa al traffico la “strada dei parchi”

«Un motivo in più per frequentare a piedi o in bicicletta la “Strada dei Parchi” perché, collegando Gerenzano e Rescaldina, attraversa il Plis “dei Mughetti” e del “Bosco del Rugareto” – spiega il sindaco Stefania Castagnoli – Anche il Comune di Rescaldina ha emanato un’ordinanza analoga per il tratto di competenza. Si segnala inoltre che da via Lepetit è possibile raggiungere via Nenni di Rescaldina grazie ad un sentiero che si sviluppa interamente nei boschi di Gerenzano».

Per info: 0296399128; 34736154141; mail: polizialocale@comune.gerenzano.va.it.