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A partire da giovedì 19 novembre, e per un periodo di circa due settimane, l’intersezione tra via Calvino e via dei Fontanili a Rho sarà chiusa a causa di un cantiere di Gruppo CAP per la realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto. Il traffico su via dei Fontanili transiterà regolarmente, ma non sarà possibile svoltare da verso via Calvino. L’entrata e uscita dal quartiere saranno possibili esclusivamente da e verso via Magenta attraverso via Paolucci (in entrata) e via Arno (in uscita).

Le misure

L’ordinanza di Polizia Locale indica come data conclusiva il 4 dicembre, ma come sempre in questi casi tutto dipende dalle condizioni meteo.

Il divieto di transito veicolare e ciclabile (pista ciclabile) riguarda il tratto di via Calvino compreso tra Via Moravia e Via dei Fontanili.

L’ordinanza impone:

per via Calvino in direzione sud (verso via dei Fontanili) la svolta a destra obbligatoria verso via Moravia, sia per le auto, sia per le biciclette che percorrono la pista ciclabile;

per via Moravia in direzione est la svolta a sinistra obbligatoria all’intersezione con via Calvino

per via dei Fontanili in direzione ovest l’obbligo di proseguire dritto e il divieto di svolta verso via Calvino .

Su via Calvino è anche previsto limite di velocità a 30 km/h in prossimità dell’area di cantiere