Chiude la rotatoria di viale Toselli: due settimane di modifiche alla viabilità

Da domani, lunedì 3 agosto, a Legnano scatterà la chiusura della rotatoria tra viale Toselli, corso Magenta e via per San Giorgio per consentire l’ultima fase dei lavori di riparazione delle condutture idriche.

Rotatoria viale Toselli-corso Magenta

L’intervento, eseguito da Cap Holding, dovrebbe concludersi entro venerdì 14 agosto e punta a risolvere in modo definitivo il problema delle perdite d’acqua nella zona del cimitero Monumentale. La scelta di programmare il cantiere nella prima settimana di agosto è stata dettata dalla volontà di ridurre il più possibile i disagi alla circolazione, approfittando del periodo estivo in cui il traffico è generalmente meno intenso.

L’ultima fase dei lavori

Dopo gli interventi eseguiti nelle scorse settimane in corso Magenta e lungo viale Toselli, i tecnici interverranno sul tratto di acquedotto situato in prossimità della rotatoria che collega viale Toselli, corso Magenta e via per San Giorgio. Per consentire l’esecuzione delle opere, la rotatoria resterà chiusa al traffico veicolare 24 ore su 24 fino al completamento dei lavori, previsto entro il 14 agosto, salvo imprevisti.

Come cambia la viabilità

Durante il periodo del cantiere saranno introdotte alcune modifiche alla circolazione:

chi percorre corso Magenta, arrivato all’intersezione con via San Michele del Carso, potrà soltanto proseguire diritto oppure svoltare a destra;

chi percorre via San Michele del Carso, giunto all’incrocio con via per San Giorgio, dovrà obbligatoriamente svoltare a destra;

chi arriva da Canegrate lungo via per San Giorgio dovrà svoltare a sinistra all’altezza di via Martiri della Libertà, via dei Molini e via Wagner. L’unica eccezione riguarda i residenti.

Deviazioni segnalate sul posto

Tutte le deviazioni saranno indicate con apposita segnaletica lungo il percorso, così da agevolare gli automobilisti durante le due settimane di cantiere. L’obiettivo dell’intervento è eliminare definitivamente le perdite che da tempo interessano la rete idrica nella zona del Cimitero Monumentale, completando un’opera iniziata con i lavori già effettuati nelle scorse settimane.