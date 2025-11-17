Chiamata per settemila cittadini «La vostra carta d’identità non è valida»

Sono 7mila, i cittadini rhodensi che dal 3 agosto si troveranno in tasca un documento non valido, la carta d’identità. Da quel giorno, infatti, le carte di identità cartacee non avranno più alcuna validità non solo ai fini dell’espatrio, ma anche come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal Regolamento dell’Unione Europea.

Settemila cittadini che, nonostante manchino ancora diversi mesi al 3 agosto sono invitati dall’amministrazione comunale a prendere appuntamento presso il Quic di via De Amicis in modo da garantire a tutti l’emissione di documenti entro l’inizio di agosto del prossimo anno. «Questa scadenza impone un lavoro consistente ai nostri uffici, che si stanno organizzando e sono pronti ad accogliere tutti quanti – spiega l’assessore ai Servizi Demografici Alessandra Borghetti – Invitiamo i cittadini a farsi avanti e prendere appuntamento prima possibile: avere a disposizione una Carta di identità elettronica agevola in molte operazioni online, dunque il passaggio rappresenta una svolta positiva. Confidiamo nella tempestiva collaborazione dei rhodensi per non trovarci con centinaia di persone in attesa poco prima del 3 agosto prossimo». L’emissione della nuova carta d’identià avviene solamente su appuntamento.

In occasione del rilascio della carta di identità sarà possibile esprimere il consenso o il diniego alla donazione degli organi

E’ quindi necessario accedere dal sito del Comune di Rho alla voce «Prenota Appuntamento» e successivamente al link di Prenotami Cloud. E’ sufficiente riportare una mail o un numero di cellulare per procedere alla selezione del servizio «Carte di identità per Residenti a Rho» e selezionare successivamente giorno e orario, confermando l’appuntamento per convalidare la richiesta. Il programma invierà, tramite sms o mail, la ricevuta dell’appuntamento come promemoria. La nuoca Carta d’Identità può essere utilizzata per accedere direttamente ai servizi della pubblica amministrazione. E’ pertanto necessario disporre di un numero di cellulare e di una mail personale da comunicare all’operatore. La carta di identità non verrà rilasciata immediatamente dall’operatore, ma verrà inviata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al proprio domicilio dopo circa 6/10 giorni lavorativi. In occasione del rilascio della carta di identità sarà possibile esprimere anche il consenso o il diniego alla donazione degli organi.