Che record in ospedale: 9 parti in un giorno

I nove bambini nati sono tre maschi e sei femmine. Una giornata indimenticabile al Fornaroli

Giornata da record all’ospedale Fornaroli di Magenta, dove martedì, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, sono avvenuti nove parti

in 24 ore: un risultato eccezionale per le strutture di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia, e un momento di grande emozione per tutto il personale sanitario.

La giornata intensa

I nove bambini nati sono tre maschi e sei femmine. Otto sono venuti alla luce con parto naturale, mentre uno è nato con taglio cesareo. Un risultato importante che conferma il ruolo centrale del punto nascita di Magenta per le famiglie del territorio.

La giornata record arriva a pochi giorni da un altro episodio significativo per il reparto. Nei giorni precedenti, infatti, l’equipe di Ginecologia e Ostetricia ha eseguito un delicato intervento urgente su una paziente gravida alla 34esima settimana di gestazione, colpita da torsione ovarica.

L’intervento, condotto in laparoscopia, ha consentito di risolvere la situazione clinica preservando la gravidanza e permettendo al bambino di proseguire ancora per alcuni giorni la crescita nell’utero materno. La donna ha poi partorito spontaneamente pochi giorni dopo.

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I commenti

“Siamo molto soddisfatti per questa giornata straordinaria, che testimonia la qualità del lavoro svolto ogni giorno dalla nostra struttura – dichiara Giorgio Formenti, direttore della Struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Magenta – Il mio ringraziamento va a tutta l’equipe: alle ostetriche, che si prendono cura delle donne in ogni fase del loro percorso, ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori dello staff, che con competenza, professionalità e spirito di squadra hanno gestito al meglio sia l’intensa attività del

punto nascita sia situazioni cliniche complesse e urgenti”.

Il risultato è stato accolto con soddisfazione anche dalla Direzione strategica dell’Asst Ovest Milanese.

Il direttore generale Francesco Laurelli e il direttore sanitario Valentino Lembo esprimono il proprio “ringraziamento a tutto il personale coinvolto, sottolineando come episodi di questo tipo confermino l’importanza della rete ospedaliera aziendale e la capacità dei professionisti di garantire assistenza qualificata, tempestiva e sicura alle mamme e ai neonati. L’ospedale di Magenta si conferma così un punto di riferimento per il

percorso nascita dell’intero territorio, grazie al lavoro quotidiano di professionisti impegnati nell’accompagnare le famiglie in uno dei momenti più importanti della vita”.