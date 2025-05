Che ne sarà del Centro sportivo comunale?

«Il 31 maggio chiuderà il Centro sportivo comunale di Cusago. Non chiude per ristrutturazioni o migliorie e nemmeno per futuristici progetti. Chiude perché l’Amministrazione non ha messo a bando l'assegnazione per tempo. Quando riapre?» se lo sono chiesti la civica di opposizione «La Nostra Cusago» consci dell’impatto che la chiusura del Centro sportivo avrà per la popolazione e sperano che la questione venga risolta in breve tempo. Dal palazzo del Comune la rapida replica del primo cittadino che ha voluto fare chiarezza e rassicurare i cittadini

Serve tempo per valutare

La concessione attualmente in vigore prevedeva la sua scadenza naturale a luglio 2022.

«A seguito di varie proroghe concesse dalla precedente Amministrazione, l’attuale scadenza è fissata al 31 maggio 2025 – precisa il sindaco Gianmarco Reina - Pertanto, fino a tale data non è previsto né è possibile alcun cambiamento. I tempi per la definizione di un bando di assegnazione, oscillano tra i 15 e i 24 mesi. È altresì evidente che non era possibile per questa Amministrazione avviare l’iter procedurale per la redazione del bando 15 – o addirittura 24 – mesi prima della scadenza del 31 maggio 2025, considerato che le elezioni si sono svolte solo 11 mesi prima di tale data»

Il Comune ha avviato una serie di attività già a partire dai mesi di settembre e ottobre 2024. Le valutazioni di carattere tecnico, gestionale ed economico-finanziario condotte sulle gestioni storiche hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare l’iter della finanza di progetto a iniziativa privata.

Primo approccio a questa procedura

«La finanza di progetto è uno strumento giuridico che promuove la collaborazione tra pubblico e privato, ciascuno per le rispettive competenze, per la redazione congiunta degli atti di gara (progetto, bozza di concessione, piano economico-finanziario) – sottolinea Reina - Tali atti costituiranno la base del bando pubblico per l’individuazione del nuovo operatore economico concessionario dell’impianto. La finanza di progetto consente di predisporre atti di gara volti a individuare l’operatore economico più solido, credibile e capace nella gestione del centro sportivo, valorizzandone tutte le potenzialità sportive, ludiche, di aggregazione sociale ed economiche, oggi solo parzialmente espresse - precisa Reina - Per Cusago si tratta della prima volta in assoluto che viene presa in considerazione questa procedura».

La complessità della procedura richiede tempi congrui per garantire la massima trasparenza e partecipazione del mercato. A questo punto appare evidente che nessuna assegnazione potrà avvenire se non attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, la cui procedura non è ancora conclusa: è tuttora in corso la fase di valutazione dei documenti pervenuti, la loro eventuale integrazione e la stesura definitiva.