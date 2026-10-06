Cervo intrappolato nel canale Villoresi: i sommozzatori lo salvano

Salvato un cervo rimasto intrappolato nelle acque del Canale Villoresi all’altezza di Castano Primo. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato un’operazione di recupero complessa culminata con la consegna del mammifero agli agenti della polizia provinciale.

L’intervento di recupero del mammifero

L’intervento è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 6 ottobre, quando i sommozzatori del Comando di Milano, supportati da una squadra del Distaccamento Volontario di Inveruno, sono riusciti a portare in salvo un esemplare di cervo maschio di 5 anni rimasto intrappolato nelle acque del Canale Villoresi all’altezza di via Olimpiadi. Nel teatro dell’accaduto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Castano Primo e Nosate.

Le operazioni si sono concluse con il salvataggio del cervo e la consegna alla Polizia provinciale

Le operazioni di salvataggio, particolarmente complesse, si sono concluse con il recupero del mammifero consegnato agli agenti della polizia provinciale dopo le visite veterinarie.