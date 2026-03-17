Si è svolta questa mattina, martedì 17 marzo, la cerimonia commemorativa in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, presso il monumento ai Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere quotidiano in via Boccaccio a Magenta.

Cerimonia commemorativa in occasione della Giornata dell’unità nazionale

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha rappresentato un importante momento di riflessione sui valori fondanti della Repubblica, nel ricordo della proclamazione dell’Unità d’Italia.

Alla cerimonia hanno partecipato circa 160 alunni della scuola primaria Giovanni XXIII di via Boccaccio, coinvolti in un percorso di educazione civica, in linea con quanto previsto dal Piano per il Diritto allo Studio.

Presenti gli Assessori Mariarosa Cuciniello, con delega ai Servizi Civici e Politiche Giovanili, e Giampiero Chiodini, Assessore all’Educazione, insieme ai rappresentanti delle Associazioni Carabinieri, Polizia di Stato, Alpini Magenta e Bersaglieri “F. Magna”, che hanno contribuito a rendere ancora più significativa la commemorazione.

La cerimonia è stata accompagnata dall’esecuzione alla tromba di Egon Castiglioni, studente del liceo musicale “Quasimodo”.

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Le parole dell’assessore Cuciniello