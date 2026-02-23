Centro sportivo, il cantiere apre le porte

Centro sportivo di Pregnana: il cantiere apre le porte. Appuntamento sabato 28, al centro sportivo comunale di Pregnana Milanese, per scoprire i lavori che da un anno circa interessano la struttura pubblica.

Centro sportivo di Pregnana

«I lavori della nuova palestra sono ormai a buon punto, il campo da calcio a 7 è in fase di costruzione mentre il rifacimento del campo a 11, insieme alla nuova illuminazione, è entrato nella fase di appalto. Nel frattempo è stato riaperto anche il bar del centro, tornato a essere punto di incontro per famiglie, atleti e accompagnatori» spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Mirra.

Nuova palestra

Un intervento pensato soprattutto per sostenere l’attività delle associazioni sportive e offrire ai ragazzi più opportunità durante la settimana.

«Oggi le palestre scolastiche vengono utilizzate giustamente dalla scuola durante l’orario didattico — spiega l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Mirra — e solo dopo sono disponibili per lo sport. Con la nuova palestra allarghiamo davvero gli spazi e soprattutto i tempi di utilizzo».

La nuova struttura permetterà infatti di alleggerire l’uso serale delle palestre delle scuole e, allo stesso tempo, ampliare l’offerta in nuove fasce orarie e per nuove tipologie di utenti.

«Non sostituiamo quello che già funziona — aggiunge Mirra — ma lo rendiamo più accessibile. Più ore disponibili significa più attività per bambini, adolescenti e anche adulti».

Gli spazi saranno destinati principalmente ad attività organizzate dalle associazioni del territorio, mantenendo comunque alcune possibilità di utilizzo libero.

Sul valore dell’intervento interviene anche il Sindaco Angelo Bosani: «Le associazioni sportive svolgono un ruolo educativo fondamentale. Dare loro strutture adeguate significa rafforzare una rete che accompagna i ragazzi nella crescita e offre occasioni sane di socialità».

Cantiere aperto

Per permettere ai cittadini di vedere direttamente l’avanzamento dei lavori, l’amministrazione ha organizzato un momento pubblico.

Venerdì 28 febbraio alle ore 9.30 si terrà il cantiere aperto: le associazioni sportive sono state invitate a visitare la nuova palestra, ma l’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

«È un investimento della comunità — conclude l’assessore Mirra — e ci fa piacere condividerlo mentre prende forma».