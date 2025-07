Centro Ricreativo: il nuovo presidente è Laura Mainardi

Rinnovato il direttivo

Subentra a Sergio Fragiacomo, ora vicepresidente vicario.

Nuovo presidente al Centro Ricreativo di Inveruno Aps (ex Apai).

Nuovo direttivo per il Centro Ricreativo Aps

In seguito alle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo è stata nominata presidente Laura Mainardi che subentra a Sergio Fragiacomo, ora vicepresidente vicario. Il consiglio direttivo è poi composto da Remo Truccolo (vicepresidente), Maria Rosa Serra (tesoriere), Maria Rosa Secchi (segretaria), e dai consiglieri Giancarla Crippa, Antonio Violante, Ruggero Lionello, Paolo Pariani e Patrizia Pedretti.

Le iniziative promosse in piazza don Rino Villa

Rispondendo alle finalità di Ancescao, il Centro Ricreativo promuove attività di socializzazione, culturali, artistiche, ricreative, educazione motoria, nonché balli in gruppo. Diverse le iniziative promosse nella sede di piazza don Rino Villa, quali una mostra retrospettiva di Giancarlo Colli, incontri sul patrimonio verde di Inveruno e sulla sensibilizzazione dei rischi legati al gioco d’azzardo.

Al via incontri mensili sulla salute over 65

Mainardi ha commentato:

"Credo molto nella comunicazione e sono contenta della partecipazione registrata a questi incontri. Con Asst distretto di Castano e Cuggiono, dopo il successo dell’incontro sulla prevenzione degli effetti negativi del caldo sulla salute, abbiamo stabilito di organizzare da settembre un appuntamento mensile di promozione della salute per over 65 con tematiche specifiche. Molto seguito dai nostri soci è il corso di educazione motoria, lezioni di sano movimento in compagnia coordinate dalla nostra Elisabetta".

Il Centro sospende le sue attività nel periodo estivo e la sede riaprirà l’1 settembre.