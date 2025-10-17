Centro estetico chiuso da inizio agosto, il titolare rassicura: «Riapriamo sabato»

Cresce la preoccupazione e anche la rabbia di tanti clienti del centro estetico Mirella di via Patrioti 23 a Ossona, chiuso dai primi di agosto, che avendo già acquistato servizi e non vedendo più riaprire il negozio hanno manifestato il timore di essere stati truffati. Molti infatti avevano approfittato dei pacchetti promozionali in vendita, esborsando cifre anche di una certa entità, per poter usufruire dei servizi estetici nei mesi seguenti. Quando il centro ha chiuso ad agosto i clienti non ci hanno fatto più di tanto caso, pensando fosse una chiusura temporanea per ferie come molti altri negozi nel periodo estivo. La mancata riapertura però a settembre ha messo tanti in allarme, alcuni dei quali hanno cominciato a tempestare di messaggi e telefonate il titolare per avere notizie sulla riapertura, nel timore di aver perso i soldi investiti nei servizi senza poterne più usufruire.

La preoccupazione

«Ho fatto un finanziamento da 600 euro, che ho rimborsato con 125 euro al mese fino a ottobre, per acquistare un pacchetto di trattamenti di drenaggio che mi servivano in seguito a un intervento – racconta una cliente, che preferisce restare anonima – All’inizio mi aveva detto che sarebbe rimasto aperto tutto agosto, poi invece era sempre chiuso e alle mie domande su quando avrebbe riaperto mi diceva una data, poi rimandandola, e così via fino a ora. Ho provato a chiedere dove ho fatto il finanziamento se ci fosse modo di bloccarlo ma mi hanno detto di no perché al titolare del centro estetico il pagamento è stato fatto tutto subito, quindi non ho potuto tirarmi indietro dal finire di saldarlo. Ho preso una grande fregatura». La donna è una cliente di vecchia data, già dalla gestione precedente, quando il centro si chiamava Glamour: «Sua mamma, ex titolare del negozio, era una bellissima persona, quindi mi è venuto spontaneo dare fiducia al figlio, nuovo gestore, però lui si è comportato male, è stata una grossa delusione. Ora se lo chiamo non risponde», afferma.

La replica del titolare

Da parte sua il titolare Andrea Albanese, 31 anni, interpellato sulla vicenda, assicura che «il negozio riaprirà questo sabato, 18 ottobre. Ho già avvisato tutti i clienti tramite messaggio e avevo anche apposto un cartello fuori dal negozio», afferma. Riguardo la lunga chiusura di questo periodo si giustifica spiegando che «ho avuto delle problematiche legate alla salute». In effetti nei giorni scorsi era apparso fuori dalla vetrina un cartello con l’annuncio della riapertura prevista per domani, che poi è sparito. «Non l’ho tolto io, non so chi lo abbia fatto – specifica il titolare – In ogni caso riapriamo sabato», garantisce.

L’inaugurazione mesi fa

Il centro estetico, rinnovato e riaperto con un nuovo nome, cioè quello della mamma del titolare che era mancata nei mesi precedenti, era stato inaugurato domenica 23 marzo, anche alla presenza del sindaco Giovanni Venegoni, e il giovane titolare aveva in quell’occasione annunciato una bella iniziativa, cioè l’offerta di sessioni di trucco gratuite in favore dei malati oncologici.