Cento candeline per la storica salumiera

Cento candeline per la cuggionese Paola Colombini

Un traguardo festeggiato in famiglia con figli, nipoti e pronipoti, tutti riuniti intorno a nonna Paola. A farle gli auguri a nome di tutta la comunità di Cuggiono è arrivato anche il sindaco Giovanni Cucchetti, che le ha donato un omaggio floreale e una pergamena che la neocentenaria ha letto fra gli applausi dei presenti.

Storica salumiera nel negozio d piazza San Giorgio

Paola Colombini è nata il 3 novembre 1923 e si è sposata il 9 maggio 1946 con Giuseppe Garavaglia, con il quale ha avuto due figli: Gianluigi e Roberto. Il marito era figlio di Pacifico, proprietario del negozio di salumeria/alimentari in piazza San Giorgio dal 1905, e Paola dopo il matrimonio ha lavorato anche lei in salumeria fino al 1978, anno in cui il negozio è stato venduto. Prima delle nozze ha lavorato come impiegata in una tessitura di Busto Garolfo e poi nel Consorzio agrario di Cuggiono, avendo frequentato e ottenuto il diploma di quelle che un tempo si chiamavano scuole commerciali.

La supernonna ha quattro nipoti e cinque bisnipoti

La neocentenaria è nonna di Elisa, Marco, Laura e Andrea ed è orgogliosamente bisnonna di Anna e Alice (figlie di Elisa), Melissa e Giovanni (figli di Marco), Martina (figlia di Laura). Una bella famiglia che la circonda di affetto.

"Determinata e sicura di sé, sa quello che vuole"

La nipote Elisa racconta:

"Nonna Paola vive nella sua abitazione dove è aiutata nella gestione quotidiana da parenti. Attenta a quello che succede, guarda la televisione e segue sempre diversi telegiornali. Dopo una vita dedicata al lavoro, una volta venduto il negozio ha rivolto la sua attenzione ai nipoti e ha fatto diversi viaggi. Molto determinata di carattere e sicura di sé, è una donna che sa quello che vuole".