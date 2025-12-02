Cento candeline per Giovanni Nidola

Il sindaco Luca Del Gobbo e il prevosto don Federico Papini gli hanno portato gli auguri ufficiali della città.

Magenta festeggia un nuovo centenario. Si tratta di Giovanni Nidola, che ha tagliato il traguardo del secolo di vita proprio oggi, martedì 2 dicembre.

Auguri speciali per i cento anni di Giovanni Nidola

Mentre la moglie Caterina, la figlia Luisa e tutti i suoi cari lo festeggiavano, a fargli visita per portargli gli auguri ufficiali della città sono stati il sindaco Luca Del Gobbo e il prevosto don Federico Papini:

“A nome dell’Amministrazione e di tutta la città facciamo i nostri più cari auguri al signor Giovanni per questo bellissimo traguardo. Incontrarlo oggi, insieme alla sua famiglia, è stato un momento speciale che ci ricorda il valore delle persone e delle loro storie. Buon compleanno, Giovanni!”.