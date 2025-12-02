Cento candeline per Giovanni Nidola

Magenta festeggia un nuovo centenario. Si tratta di Giovanni Nidola, che ha tagliato il traguardo del secolo di vita proprio oggi, martedì 2 dicembre.
Auguri speciali per i cento anni di Giovanni Nidola
Mentre la moglie Caterina, la figlia Luisa e tutti i suoi cari lo festeggiavano, a fargli visita per portargli gli auguri ufficiali della città sono stati il sindaco Luca Del Gobbo e il prevosto don Federico Papini:
“A nome dell’Amministrazione e di tutta la città facciamo i nostri più cari auguri al signor Giovanni per questo bellissimo traguardo. Incontrarlo oggi, insieme alla sua famiglia, è stato un momento speciale che ci ricorda il valore delle persone e delle loro storie. Buon compleanno, Giovanni!”.