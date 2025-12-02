Supercompleanno

Cento candeline per Giovanni Nidola

Il sindaco Luca Del Gobbo e il prevosto don Federico Papini gli hanno portato gli auguri ufficiali della città.

Magenta · 02/12/2025 alle 15:36

Magenta festeggia un nuovo centenario. Si tratta di Giovanni Nidola, che ha tagliato il traguardo del secolo di vita proprio oggi, martedì 2 dicembre.

Auguri speciali per i cento anni di Giovanni Nidola

Mentre la moglie Caterina, la figlia Luisa e tutti i suoi cari lo festeggiavano, a fargli visita per portargli gli auguri ufficiali della città sono stati il sindaco Luca Del Gobbo e il prevosto don Federico Papini:

“A nome dell’Amministrazione e di tutta la città facciamo i nostri più cari auguri al signor Giovanni per questo bellissimo traguardo. Incontrarlo oggi, insieme alla sua famiglia, è stato un momento speciale che ci ricorda il valore delle persone e delle loro storie. Buon compleanno, Giovanni!”.

 

