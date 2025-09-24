Censimento 2025 delle biciclette in città

Anche quest’anno i volontari di FIAB Abbiategrasso ABBIATEinBICI, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, hanno contato i passaggi di persone in bicicletta da e verso il centro storico.

Oltre 4mila passaggi in una mattinata

Quattromilaquattrocentosedici 4416: tanti sono i passaggi di persone in bicicletta registrati dai volontari di Fiab Abbiategrasso Abbiateinbici venerdì 19 settembre tra le 7:30 e le 13:30 in quattro punti di accesso al centro storico di Abbiategrasso (via Mazzini, via Pavia, via XX Settembre, corso Italia). Quasi il 10% dei cittadini di età compresa tra 14 e 80 anni ha ancora il coraggio di raggiungere il centro storico pedalando, nonostante l’assoluto disinteresse dell’amministrazione comunale per la loro sicurezza: traffico veicolare sempre più invadente e aggressivo, parcheggi selvaggi, “zone 30” mal segnalate e ignorate dalla maggioranza degli automobilisti, piste ciclabili inesistenti o inutilizzabili, quasi 100 furti documentati in un anno nel bicipark.