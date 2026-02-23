La serata molto partecipata ha visto la consegna della medaglia ricordo degli anni di Reggenza al Gran Priore Andrea Franco Colombo e al Capitano Davide Gorletti

Passione, cuore e colori e una Contrada che diventa “casa”. Sono questi i passaggi che più di altri hanno plasmato l’atmosfera che si è respirata sabato 21 febbraio al Maniero di San Bernardino a Legnano, durante la tradizionale “Cena Medievale”, un’occasione per ringraziare coloro che hanno ricoperto il ruolo di Reggenti e per conferire l’onorificenza ad un nuovo Priore e ad nuovo Cavaliere.

Cena medievale per la Contrada di San Bernardino

La serata molto partecipata ha visto la consegna della medaglia ricordo degli anni di Reggenza al Gran Priore Andrea Franco Colombo e al Capitano Davide Gorletti. Nell’occasione, il Gran Priore Daniela Leva, ha ricordato come la medaglia d’oro: “non sia soltanto un simbolo, ma un segno concreto di gratitudine per l’impegno, la dedizione e la responsabilità con cui hanno guidato la Contrada, portandone sempre alto il nome e custodendone le sorti”. Molto apprezzati anche i discorsi della Castellana Greta Della Foglia e del Capitano Riccardo Colombo che proprio quest’ultimo ha ricordato i suoi primi passi in Contrada, accompagnato proprio da Davide Gorletti. Omaggiato con un applauso il fantino Rosario Pecoraro, che nel 1956 portò la prima vittoria alla Contrada biancorossa e che è scomparso proprio sabato 21 febbraio.

Durante la serata è stata attribuita l’onorificenza di Priore alla gentil Dama e Castellana Barbara Carolo Moroni. È stato insignito con il titolo di Cavaliere di Contrada Angelo (Graziano) Monella.

“In questo cammino verso il Palio- ha concluso il Gran Priore – ricordiamoci che la forza della nostra Contrada non sta solo nei colori che indossiamo, ma nelle persone che la vivono, la servono e la amano ogni giorno”.