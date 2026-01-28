Il 26 gennaio 2026 nella sede del Lions Club Magenta, ha avuto luogo la cena sociale di apertura dell’anno 2026.

Cena di apertura per il Lions club di Magenta

Ai partecipanti – l’80% dei soci – in presenza della Presidente dei Governatori avv. Rossella Vitali, la Presidente Roberta Pirro ha esposto il dettaglio consuntivo delle attività svolte da settembre, mese del suo insediamento, al 31 dicembre 2025. Tra i servizi resi la consegna di una macchina ecografica all’ospedale Fornaroli di Magenta in associazione con Amici Fiamme Gialle e Afigi, la consegna di decine di pacchi solidali ai Comuni di Magenta, Santo Stefano Ticino, Corbetta e Ossona, la devoluzione di una somma a favore dell’associazione “Non di solo pane” e interventi solidali presso la RSA di Magenta e la pediatria del Fornaroli di Magenta.

I progetti per il 2026

I progetti per il 2026 sono ambiziosissimi: altri macchinari destinati all’oncologia, progetti sanitari, acquisto di auto per l’accompagnamento di pazienti, consegne di pacchi solidali per la Santa Pasqua.

Clou della serata è stata la “pinnatura” , cioè l’apposizione della spilla Lionina, a Giuseppe Pelaia e Simona Morandi, due nuovi associati del mese di Gennaio.

Il Governatore Internazionale, infine, tramite la Presidente Vitali, ha fatto pervenire alla Presidente Pirro e al vicepresidente di Afigi Giuseppe Sottilotta, membro Lions, una pergamena di apprezzamento per i servizi resi .