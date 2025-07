Cena con delitto pro Hospice

Solidarietà

Una bella serata di teatro e divertimento con scopi benefici

Evento teatrale con scopi benefici . Sabato 5 luglio 2025 a Bonirola di Gaggiano, via Italia 24 a Gaggiano, si è svolta la Cena con Delitto a favore dell’Hospice di Abbiategrasso.

Raccolti 1600euro

I volontari della contrada di Bonirola, frazione di Gaggiano, in collaborazione con gli attori e le attrici della Compagnia Teatrale il Grillo ODV di Vigevano, hanno organizzato una serata dal sapore “crime”. "Il Testamento di Mimì" è il titolo pensato per questa storia che abbina il piacere di un giallo da risolvere alla comicità degli attori della compagnia teatrale il Grillo. Perché a tentare di scovare il colpevole è stato proprio il pubblico dopo che alcuni carabinieri maldestri, messi in scena dagli attori della compagnia, hanno svolto le loro sommarie indagini. Il ricavato dell’iniziativa sarà donato all’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso e tutta l’organizzazione, compresa la cena, è stata realizzata dai volontari della Contrada di Bonirola che per l’occasione è diventata “La contrada del Cuore”.

La serata ha avuto un ottimo riscontro, le parole di ringraziamento dell’Hospice di Abbiategrasso di via dei Mille: