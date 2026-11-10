“Celebriamo i costruttori di pace”

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Rho ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, organizzata dall’Ufficio cerimoniale del Comune coordinato da Manuel Barbera.

Gli omaggi ai caduti

Le prime corone sono state deposte davanti al Monumento di piazza Marinai d’Italia, davanti alle lapidi dei caduti all’Ospedale di Circolo Monumento ai Caduti, in viale delle Rimembranze, alla stele in memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale. Dopo la Messa celebrata nel Santuario dell’Addolorata, il corteo accompagnato dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e dal Coro Stella Alpina ha seguito la deposizione solenne al Sacrario dei Caduti in Guerra e l’omaggio al Sacrario delle Vittime Partigiane, quindi la posa di una corona davanti al Monumento agli Alpini di corso Europa.

Infine, in piazza Visconti, l’alzabandiera solenne e gli interventi della Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.), Ermelinda Palmieri, e del Sindaco Andrea Orlandi, alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco Maria Rita Vergani, degli assessori Nicola Violante e Paolo Bianchi, del presidente del Consiglio comunale Calogero Mancarella, dei consiglieri comunali Giuseppe Caronni, Clelia La Palomenta, Andrea Recalcati, Christian Colombo e del consigliere regionale Carlo Borghetti. Il corteo era seguito da rappresentanti di Carabinieri e Guardia di finanza, dalla Polizia Locale, da Alpini, Vigili del fuoco, Protezione civile e Rho Soccorso, dalle Associazioni d’arma e dalle associazioni che tengono viva la memoria del passato.

L’intervento di Palmieri

Nel suo intervento Ermelinda Palmieri ha esortato a guardare a questa giornata come a un momento per riflettere sulla memoria collettiva dell’Italia:

«Che senso ha ogni anno celebrare il IV Novembre se poi ogni giorno civili e militari sono vittime di guerre inutili che servono solo a creare altro odio e altre vendette? Perché la memoria del male non riesce a cambiare in meglio l’umanità? A che serve dunque la memoria? A mio parere serve a ricordare caduti mandati a morire per difendere la patria, giovani soldati che con dignità e amor patrio hanno combattuto per una Italia libera e democratica. Commemorare il IV Novembre è celebrare non solo il passato ma anche la responsabilità del presente per tenere attiva la memoria storica tutto l’anno, trasformandola in impegno etico quotidiano. E’ un dovere di tutti restare irriducibilmente umani».

La presidente ha voluto ricordare in particolare gli eroici ragazzi del 1899:

«Nel 1917, dopo la disfatta di Caporetto, non c’erano più soldati e lo Stato pensò di reclutare tutti i 18enni, ragazzi strappati alle madri, ad amori, studi e lavoro e sbattuti sul Piave, nel Carso o sul Monte Grappa. Giovani che salvarono la nostra terra, tantissimi non sono più tornati. Colpisce l’eroismo di chi scrisse “mamma non aspettarmi, non torno” e, ancora, “asciuga il pianto della fidanzata”, il pensiero era rivolto alle due donne fondamentali della vita di un uomo, chi ti ha generato e colei che diventerà tua moglie. Erano giovani arditi che guardavano alla figura femminile con adorazione, il loro coraggio non era decadimento umano nel piacere di uccidere, non era barbarie, ma amore per la casa, la famiglia e la patria. Nel loro inno si rispetta la tradizione italiana di difendere terra e radici. Allora, uniamoci e amiamoci perché l’unione e l’amore rivelano ai popoli le vie della pace della libertà e della democrazia». GUARDA LA GALLERY (13 foto) ← →

Le parole del sindaco

Il sindaco Orlandi ha spiegato come «celebrare il 108esimo anniversario della battaglia di Vittorio Veneto significhi ricordare tutti coloro che, con un giuramento al nostro Stato, sono impegnati in tutto il mondo e anche nel nostro Paese».

Guardando alla realtà odierna, ha proseguito:

«Abbiamo già espresso un sentimento di gratitudine per i militari dell’esercito e della Croce Rossa italiana morti qualche giorno fa in Bosnia, esempio di chi sa che la propria responsabilità verso gli altri non si esaurisce all’interno della propria comunità ma va oltre i confini del nostro Paese. E sono tanti gli italiani impegnati all’estero: sono 40 le missioni di pace e stabilizzazione, in corso spesso in situazioni complesse, prive di democrazia. Questo ci rimanda ai tanti conflitti attivi nel mondo, in questi anni assistiamo a spargimenti di sangue anche nella nostra Europa ma il presidente Mattarella ci ricorda che i conflitti oggi non sono solo armati, si combatte anche spegnendo frigoriferi. I militari, i nostri carabinieri in particolare, stanno affrontando nuove frontiere, situazioni che mirano a destabilizzare il Paese senza sganciare bombe. Dovremo tutti vigilare».

Infine, il Sindaco ha abbinato ai temi della giornata il ricordo degli 80 anni della nostra Repubblica e l’800esimo anniversario della morte di San Francesco, ricorrenze che parlano agli uomini e alle donne di oggi:

«Ogni persona che opera nelle Istituzioni giura sulla Costituzione e tali principi guidano l’operato quotidiano. Sono gli stessi valori che hanno dato origine all’Europa, per questo abbiamo innalzato il tricolore ma anche la bandiera europea e quella di Rho. Vogliamo fare in modo che le radici del passato siano la speranza per la costruzione del futuro. Oggi un giovane che guarda al suo futuro sente su di sé diverse ombre, eppure dobbiamo ricordare che proprio il nostro Paese ha saputo gettare semi che hanno fatto crescere piante robuste e forti, che hanno regalato pace duratura nella nostra Europa e favorito un processo di crescita durato decenni. Dobbiamo ripartire dalle atrocità delle guerre che oggi ricordiamo perché non siano ripetute e per costruire altro. San Francesco ci spinge a spogliarci di noi stessi e a indossare gli abiti del servizio: lo fa chi indossa una divisa e interviene nelle emergenze, lo fanno i volontari che soccorrono le popolazioni colpite, lo fa chi opera nella consapevolezza che la vita acquista un significato più grande quando è vissuta per gli altri. Il Cantico delle Creature indica il mondo come la grande casa comune in cui uomo e natura convivono assieme; la memoria dei caduti ci ricorda quanto sia terribile la guerra e quanto sia necessario guardare alla pace, mettendo assieme il coraggio di difendere la patria e il coraggio di guardare oltre i confini». GUARDA LA GALLERY (12 foto) ← →

Orlandi ha voluto rendere omaggio anche agli Alpini di Rho che, come tanti altri, intervennero in Friuli dopo il terribile terremoto del maggio 1976: