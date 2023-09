Cedri sotto controllo a Cassinetta

Coma stanno i cedri di piazza Negri? In questi giorni l'agronomo, incaricato dall'Amministrazione Comunale di Cassinetta di Lugagnano per monitorare e curare il nostro patrimonio arboreo, sta effettuando delle misurazioni e delle prove di trazione per accertare lo stato di salute dei 3 cedri di Piazza Negri che dimorano nei pressi del Ponte sul Naviglio Grande.

Per tutelare il patrimonio arboreo

Uno dei tre è in visibile stato di sofferenza ed infatti quest'estate si è reso necessario intervenire sulla parte terminale della pianta. Ci auguriamo che possa essere recuperato o almeno possa vedere rallentata la propria decadenza e soprattutto che non vengano compromessi anche gli altri due alberi.

Nell'ambito del programma straordinario di manutenzione e di potature, che l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare lo scorso anno per consentire un "riallineamento" ai tempi corretti con cui è necessario intervenire per garantire il patrimonio arboreo comunale, sono stati effettuati anche interventi di cura sulla magnolia che si trova all'ingresso della Passeggiata dell'Amore.

Controlli che servono anche per verificare lo stato di salute delle piante dopo l’impatto delle ondate di maltempo che a fine luglio 2023 e agosto hanno colpito con violenza il nostro territorio, danneggiando molti alberi