“CBM in Rosa”: prevenzione e attenzione alla salute delle volontarie della Croce Bianca

Un pomeriggio dedicato alla prevenzione senologica e alla tutela della salute delle volontarie della sezione di Magenta della Croce Bianca Milano.

Croce Bianca Magenta in campo anche per la salute delle proprie volontarie

“CBM in Rosa”, così è stata battezzata l’iniziativa, si è svolta venerdì 6 marzo nella sede dell’associazione. Dalle 14 alle 17 gli spazi di via Trieste hanno accolto le partecipanti per una serie di visite senologiche di prevenzione, realizzate grazie alla collaborazione con Salute Donna Odv, associazione impegnata da anni nella sensibilizzazione, prevenzione e lotta ai tumori femminili.

La Croce Bianca Magenta spiega:

“L’iniziativa ha rappresentato un momento concreto di attenzione verso chi, ogni giorno, dedica tempo ed energie al servizio della comunità. La nostra è infatti un’associazione volontaria di pronto soccorso e assistenza pubblica, attiva sul territorio magentino da oltre trent’anni. I volontari e le volontarie, supportati da personale qualificato e da ambulanze attrezzate, garantiscono servizi fondamentali come interventi di emergenza-urgenza in convenzione con il 118, trasporti sanitari assistiti per persone anziane, disabili o bisognose di accompagnamento a visite ed esami, assistenza sanitaria a eventi sportivi e manifestazioni pubbliche e formazione per cittadini, scuole e operatori su temi di primo soccorso e gestione delle emergenze”.

“Prevenzione fondamentale nella diagnosi precoce delle patologie oncologiche”

Prendersi cura di chi si prende cura degli altri: questo lo spirito che ha guidato l’appuntamento di venerdì 6 marzo.

L’associazione sottolinea:

“La prevenzione resta uno strumento fondamentale nella diagnosi precoce delle patologie oncologiche. Promuovere controlli periodici e diffondere consapevolezza significa contribuire in modo concreto alla tutela della salute femminile”.

La risposta all’iniziativa è stata molto positiva: i posti disponibili sono stati rapidamente assegnati, a conferma di quanto il tema sia sentito e di quanto sia importante creare occasioni accessibili di informazione e controllo.

“‘CBM in Rosa’ si è rivelato un momento di comunità e di consapevolezza”

La Croce Bianca Magenta dichiara:

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento a Mariella Berra, responsabile della sezione di Magenta di Salute Donna, per la disponibilità, la professionalità e la sensibilità dimostrate nell’organizzazione dell’evento. Un grazie va anche a Salute Donna Odv per la collaborazione e per l’impegno costante nella promozione della prevenzione oncologica sul territorio, nonché a tutte le volontarie che hanno partecipato con attenzione e responsabilità. ‘CBM in Rosa’ si è rivelato un momento di comunità e di consapevolezza: un segnale concreto dell’importanza di fare rete tra associazioni per costruire un territorio più attento, informato e solidale”.