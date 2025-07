Cattaneo, 63 anni e sempre in campo con gli «Intramontabili»

Passione senza età

Il portiere, classe 1962, ha conquistato il titolo nello speciale campionato di via Labriola

Sole, vento, pioggia o neve, da 12 anni a questa parte, ogni domenica, si ritrovano al campo da calcio di via Labriola di 20dove disputano la loro settimanale partita di calcio.

Gli "Intramontabili" una squadra composta da giovanotti di età compresa tra i 65 e i 76 anni

Stiamo parlando degli «Intramontabili» la squadra composta da giovanotti con una età compresa tra i 65 anni dei più giovani ai 75-76 di quelli meno giovani. Un gruppo unito che nel corso degli anni ha fatto anche numerose iniziative di solidarietà come quella di autotassarsi per acquistare delle divise da calcio e dei palloni che sono poi stati inviati ai ragazzini che vivono in una missione di Cuba.

Abbiamo organizzato un campionato diverso, il vincitore sarebbe stato chi collezionava il maggior numero di presenze

L’ultima trovata degli «Intramontabili» è stata però quella di organizzare, al loro interno, un campionato «particolare». «Ogni anno al termine di ogni stagione discutiamo tra noi su chi ha vinto più partite - raccontano i componenti della squadra - Quest’anno abbiamo deciso di organizzare un campionato diverso, il vincitore sarebbe stato colui che prima delle vacanze estive avesse collezionato il maggior numero di presenze.

Il vincitore dello speciale campionato è stato il portiere Mauro Cattaneo

Bene, il vincitore è stato il nostro portiere Mauro Cattaneo con 29 presenze. Cattaneo, nato il 3 dicembre del 1962, infatti, non è mai mancato a un appuntamento domenicale sul campo situato nel quartiere di San Giovanni». Per lui, coppe e trofei, ma soprattutto la consapevolezza di far parte di un grande gruppo di amici che l’hanno festeggiato per le sue presenze in campo. La squadra degli «Intramontabili» dopo le vacanze estive si presenterà nuovamente sul terreno di via Labriola per una nuova stagione tutti insieme all’insegna del divertimento.