Una “Pietra dell’inclusione” per ricordare a tutti il bello di una società aperta, che ha un posto per ciascuno, in cui nessuno è lasciato indietro. Una realtà che sa cogliere le doti di ogni persona, da mettere in circolo per una città migliore. È il gesto simbolico che la società sportiva Castoro Sport ha voluto donare a Legnano e all’Altomilanese sabato 24 gennaio al Parco Castello.

Castoro sport celebra la posa della Pietra dell’inclusione al Parco Castello

Una cerimonia semplice e partecipata, aperta da un intervento della presidente della Castoro Sport, Carmen Colombo, la quale ha ricordato il percorso storico, i valori fondamentali e l’attualità della società sportiva che conta decine di atleti, attivi in basket, ginnastica ritmica, psicomotricità e nuoto. Decine e decine gli atleti e le atlete che vestono i colori della Castoro, di età diverse. Numerosi i volontari che, con tratto educativo, accompagnano gli atleti stessi negli allenamenti settimanali e nelle gare sportive.

Hanno poi preso la parola l’assessore con delega allo sport, Guido Bragato, e il sindaco Lorenzo Radice, che a loro volta hanno sottolineato il valore della Castoro Sport, e ne hanno apprezzato l’attività sportiva, relazionale e inclusiva.

Quindi una preghiera e la benedizione dei presenti da parte di don Walter Zatta.