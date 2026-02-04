Castelletto piange la scomparsa di don Rinaldo Gipponi

Aveva 83 anni , per oltre 20 anni è stato parroco a Castelletto di Abbiategrasso

L’addio a don Rinaldo Gipponi, classe 42 , ordinato nel 1969, scomparso lunedì 2 febbraio 2026 all’età di 83 anni. Oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, si sono celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di Besate presieduti dal vicario Mons. Luca Raimondi.

I suoi incarichi

Dal 1969 al 1974 è stato Vicario parrocchiale nella Parrocchia S. Pio X in Cinisello; poi dal 1974 al 1983 Vicario parrocchiale nella Parrocchia S. Maria Assunta in Bruzzano – Milano. Per quattro anni dal 1983 al 1987 Missionario in Burundi (Mutoyi). Dal 1987 al 2010 Parroco nella Parrocchia S. Antonio Abate in Castelletto Mendosio di Abbiategrasso, dove ha lasciato uno straordinario ricordo. Dal 2010 al 2018 Parroco e poi fino al 2021 Amministratore parrocchiale nella Parrocchia S. Michele Arc. in Besate

Il ricordo di Francesco Bottene

Con la città di Abbiategrasso ha avuto un forte legame e tra chi lo ha voluto ricordare, il cordoglio espresso da Francesco Bottene , presidente del Consiglio Comunale di Abbiategrasso :