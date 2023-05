Castelletto, con la bella stagione tornano le emergenze sosta selvaggia e pattumeros

Nei fine settimana della bella stagione, Castelletto di Cuggiono attira da sempre centinaia di persone provenienti da tutta la zona e anche da fuori provincia.

Castelletto, tornano i visitatori e con loro i problemi di viabilità e decoro

Visitatori che scelgono di passarvi una giornata di relax ma che spesso creano gravi problemi di viabilità e di decoro. A sollevare la questione sono Gianfranco Rochi e Pietro Prina del Grande Nord Altomilanese:

"Si avvicina il periodo dell'anno grazie al quale a Castelletto di Cuggiono, vuoi per le bellezze naturali che per le attività delle associazioni, cresce il numero delle persone, anche dai paesi limitrofi, che decidono di trascorrere una giornata immersi nel verde.

Se da un lato il crescente flusso dei visitatori è un aspetto di per sé positivo, nel contempo genera non poche preoccupazioni. Solitamente ogni anno si registrano problemi alla viabilità, in particolare nell'attraversamento del ponte e soprattutto per la cronica mancanza di aree di sosta temporanee delle auto, mettendo a volte in difficoltà l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso; un altro grave aspetto è relativo all'abbandono dei rifiuti e all'accensione di fuochi in aree non attrezzate".

"Visto che il Comune non corre ai ripari, speriamo nel buonsenso della gente"

Rochi e Prina lamentano il fatto che finora nessuna Amministrazione comunale abbia affrontato seriamente il tema, e in assenza di provvedimenti dall'alto rivolgono un appello al buonsenso della gente:

"Dobbiamo amaramente constatare che a Cuggiono tutte le Amministrazioni comunali, di ogni colore politico, che si sono succedute non hanno mai affrontato seriamente il problema estivo della frazione di Castelletto, né tantomeno un aiuto è arrivato dal Parco del Ticino. In attesa di un'Amministrazione lungimirante, ci rimane solamente come soluzione quella di fare un appello al buonsenso dei cittadini, posteggiando l'auto lasciando lo spazio adeguato al transito dei mezzi di soccorso e possibilmente nel riportare a casa i propri rifiuti. Ci pare cosa utile e doverosa una presa di posizione da parte dell'attuale Amministrazione comunale, con soluzioni o magari solamente unendosi alle raccomandazioni rivolte ai fruitori del nostro territorio".

Nella foto di copertina: Pietro Prina e Gianfranco Ronchi, esponenti del Grande Nord Altomilanese