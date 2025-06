Castano verso la tariffa puntuale

Verso la tariffa puntuale. Ormai da diversi mesi la strada indicata dall’Amministrazione comunale di Castano Primo non aveva lasciato spazio a fraintendimenti. Strada che si intreccia con l'obiettivo di far pagare una quota in base al reale «consumo», che coincide col numero di volte in cui una famiglia tipo espone la propria mastella per il ritiro da parte degli addetti ai lavori.

"Sensibilizziamo l'utenza a fare la differenziata, ma intanto il via alla distribuzione di un volantino dedicato"

«Cerchiamo di sensibilizzare l'utenza a fare la differenziata. E' uno dei punti che vorremmo portare avanti», così aveva spiegato il meccanismo di fondo dell’introduzione della misura relativa alla tariffa puntuale il sindaco Roberto Colombo, che aveva lavorato alla proposta attraverso una serie di interlocuzioni con Amaga. E la partita ora come ora lascia intravedere una svolta. A dimostrarlo sono stati due nuovi elementi annunciati proprio in questi giorni. Da una parte i recenti aggiornamenti divulgati dal Comune, che ha fatto sapere come:

«Nei prossimi giorni vi verrà (con riferimento alle famiglie castanesi, ndr) recapitato un volantino in cui verranno fornite le prime informazioni rispetto alla novità che introdurremo nel 2026», dall’altra la convocazione di un incontro pubblico dedicato a questa tematica e che avrà come oggetto il prossimo 15 luglio, alle 21, nella sala consiliare di Castano Primo in Villa Rusconi, il «Dialogo aperto sulla tariffa puntuale».

Un'occasione per comprendere le novità che verranno introdotte

Un appuntamento a cui potrebbero aggiungersene altri e che si pone quale Occasione per comprendere le novità introdotte e per chiarire eventuali dubbi.

L'invito dell'Amministrazione comunale

In attesa del varo vero e proprio di questa iniziativa il Comune ha invitato a «tenere comportamenti virtuosi» tra cui il «Differenziare i rifiuti dividendo i vari componenti (plastica/vetro e metalli/carta/indifferenziato/umido)» e l’«esporre la mastella del rifiuti indifferenziato solo quando è piena (in futuro, infatti, il numero delle esposizioni della mastella influenzerà la tariffa)».